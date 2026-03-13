Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3139471
Zee OdishaOdisha National-Internationalଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଚୀନ !

ଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଚୀନ !

Middle East Conflict: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଚୀନକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଲ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିବାର ଚୀନର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:35 PM IST

Trending Photos

ଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଚୀନ !

China Export Ban: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ସଂଘର୍ଷର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚୀନ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଚୀନ୍‌ର ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କମିଶନ (NDRC) ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ଇନ୍ଧନର ରପ୍ତାନିକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ରିଫାଇନର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚୀନ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି କଟକଣା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ସୁଦ୍ଧା କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିନଥିବା କାର୍ଗୋ ପଠାଣ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଚୀନ୍ ରିଫାଇନର୍ସମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ରପ୍ତାନି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପଠାଣକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏବେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ। ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏସୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ମାର୍କରେ $୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଏକ ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଇରାନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IEA) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବଜାରକୁ ୪୦୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଛାଡିବେ। ଏହା IEA ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ତୈଳ ମୁକ୍ତ। ୧୯୭୩ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ପରେ IEA ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରଣନୈତିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରିଜର୍ଭରୁ ୧୭୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମୁକ୍ତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୈଳ ଅଭାବରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କମିଶନ (NDRC) ଘରୋଇ ରିଫାଇନର୍ସମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନର ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘରୋଇ ଅଭାବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚୀନ୍ ରୁ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଭାରତ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିଷ୍କୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖେ। ଚୀନ୍ ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇପାରେ।

Also Read- EPFO Latest News: ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା EPFO ​​ନିୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ !

Also Read- 8th Pay Commission: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କଲା ଚୀନ !
PM Kisan 22nd installment Today
PM Kisan 22nd installment Today: ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୨ ତମ କିସ
Menstrual leave
Period leave: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିରିୟଡ଼ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ...
Iran-Usa conflict
୧୧ ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ବାହାରିନରୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ
Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଭରି ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ...ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର