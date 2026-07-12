Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Crew Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୧୦ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ନିଖୋଜ

Indian Crew Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇପ୍ରସ୍ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ GFS Galaxy ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ୧୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:34 PM IST
Indian Crew Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୧୦ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ନିଖୋଜ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୦ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି
Rath Yatra 20262 hrs ago
2
Gold rate today3 hrs ago
3
Ex Mla Prabhat Biswal5:00 AM IST
4
petrol diesel price today3:24 AM IST
5
top 10 news todayJul 12