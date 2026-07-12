Indian Crew Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୧୦ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ନିଖୋଜ

Indian Crew Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇପ୍ରସ୍ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ GFS Galaxy ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ୧୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ୧୦ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଥିଲେ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି।
MEA issues an official statement condemning the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman earlier today.
MEA says, "Of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while 1 Indian National is reportedly missing... The continuing incidents… pic.twitter.com/V0tgkFF5aA
— ANI (@ANI) July 12, 2026
ଓମାନସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଛନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣରେ GFS Galaxy ଜାହାଜର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଜାହାଜଟି ଅନୁମତି ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରପଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ "ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ" ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ତୈଳ ପରିବହନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ" ବୋଲି କହିଛି। ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ନିରବିଘ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଭାରତ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛି।