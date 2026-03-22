Iran-Israel War: ଇସ୍ରାଏଲର ଡିମୋନା ସହର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ 'ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ'

Iran-Israel War:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା (IDF) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ଶନିବାର ଆରାଦ ଏବଂ ଡିମୋନା ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଇରାନ ଡିମୋନା ସହର ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 47 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଡିମୋନା ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ନିକଟରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର, ନାଟାଞ୍ଜ ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆରାଦ ଏବଂ ଡିମୋନାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଇୟାଲ ଜମିର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ବହୁତ ଦୂରରେ।" ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,500 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଜାତିସଂଘର ପରମାଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହା ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକିରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯିହୂଦୀଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାସସ୍ଥାନ ଡିମୋନା ସହରକୁ "ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରିଲିଫ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାଗେନ୍ ଡେଭିଡ୍ ଆଡୋମ୍ (ଏମ୍ଡିଏ) ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ସାରାପନେଲ୍ (କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡ) ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା କାଚ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ 31 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ପଳାଇବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 14 ଜଣଙ୍କୁ ସୋରୋକା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୋଠାରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। "ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଏଡାଯାଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବାହାରେ ରହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି
ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେନା କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଖସାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। "ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ," ସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।
ଡିମୋନାକୁ "ଛୋଟ ଭାରତ" କାହିଁକି କୁହାଯାଏ?
ଡିମୋନା ସହରରେ ପ୍ରାୟ 7,500 ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯିହୂଦୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।
ସହରର ରାସ୍ତାରେ ମରାଠୀ ଭାଷା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଏବଂ "ସୋନପାପଡି," "ଗୁଲାବ ଜାମୁନ," "ଭେଲପୁରୀ," ଏବଂ "ପାପ୍ରି ଚାଟ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଦୋକାନ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇନାହିଁ ବରଂ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଦେଇଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଶନିବାର ଇରାନର ସର୍ବବୃହତ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନାଟାଞ୍ଜ ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରାଦ ଏବଂ ଡିମୋନା ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଡିମୋନା ଇସ୍ରାଏଲର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଇସ୍ରାଏଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ମାଗେନ୍ ଡେଭିଡ୍ ଆଡୋମ୍ (MDA) ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।