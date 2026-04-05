ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରବିବାର କୁୱେତ ଏହାର କବଜାକୁ ଆସିଲା। ଇରାନ କୁୱେତରେ ଅନେକ କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। କୁୱେତର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କୁୱେତ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁୱାଇଖ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:33 AM IST

Iran attacks Kuwait's oil complex: କୁଏତ ଉପରେ ଇରାନର ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, ଜଳିଗଲା ତେଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ

Iran attacks Kuwait's oil complex: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରବିବାର କୁୱେତ ଏହାର କବଜାକୁ ଆସିଲା। ଇରାନ କୁୱେତରେ ଅନେକ କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। କୁୱେତର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କୁୱେତ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁୱାଇଖ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଇରାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ଅଂଶ ନିଆଁରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହାର ନିଆଁ ଦୂରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେହି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।

Iran Attack On Kuwait Oil Complex: କୁୱେତ ସୂଚନା ସେୟାର କଲା
ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କୁଏତର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, କୁଏତର ସେନା କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେନା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିପଦକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ।

କୁୱେତ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ସମାନ ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ମୁକାବିଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଯୁଦ୍ଧର ପରିସର ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ
ଇରାନର କୁଏତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇରାନ ଅଣଦେଖା କରି କୁଏତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା କୁଏତରୁ ଅନେକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

