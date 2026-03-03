Advertisement
Strait of Hormuz: ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ, ଦେଲା ଏଭଳି ଧମକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଇରାନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ତିନି ଦିନ ପରେ IR

Mar 03, 2026, 08:24 AM IST

Strait of Hormuz:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଇରାନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ତିନି ଦିନ ପରେ IRGC କମାଣ୍ଡର ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜବାରୀ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଇରାନ ଏଠାରୁ ତେଲର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। IRGC ନୌସେନା ଏବଂ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତେଲ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।"

ବାହାରିନ ଡଜନ ଡଜନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କଲା
ଆମେରିକି ନୌସେନାର ପଞ୍ଚମ ନୌବାହିନୀର ଘର, ବାହାରିନ କହିଛି ଯେ ଏହା ଡଜନ ଡଜନ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଡ୍ରୋନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନମା ସହରର ସଲମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହା କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସୋମବାର ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି: ରୁବିଓ
ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲାର ବ୍ୟାପାରର ସହାୟକ ସଚିବ ମୋରା ନାମଦାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସମସ୍ତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରୁବିଓ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିନ, ମିଶର, ଇରାନ, ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲର ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଜୋର୍ଡାନ, କୁଏତ, ଲେବାନନ, ଓମାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ୟେମେନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବୋମା ମାଡ଼ର ଏକ ସିରିଜ୍
ସୋମବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ବୋମା ମାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେହେରାନ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 

