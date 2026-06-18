US-Iran Deal: ୧୧୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆଶା, ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବୁଝାମଣା

US-Iran Deal: ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନୂଆ ବୁଝାମଣା ଦସ୍ତାବେଜରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇବା ସହ ସମୁଦ୍ର ପଥ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା।
ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ସାଧାରଣ କରିବା ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଧା କମାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛି।
ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସେପଟେ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜିନେଭାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ତିମ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ, ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ସମୁଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ନୂଆ ବୁଝାମଣାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।