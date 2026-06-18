Add Zee Business As A Preferred Source
App

US-Iran Deal: ୧୧୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆଶା, ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବୁଝାମଣା

ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନୂଆ ବୁଝାମଣା ଦସ୍ତାବେଜରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇବା ସହ ସମୁଦ୍ର ପଥ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 18, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:04 AM IST
US-Iran Deal: ୧୧୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆଶା, ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବୁଝାମଣା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Reopening Update: ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖରାଛୁଟି ବଢିଲା,ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
School Reopening Update27 min ago
2
Petrol Diesel price47 min ago
3
weather report1 hr ago
4
puri news1 hr ago
5
Women's T20 World Cup 20261 hr ago