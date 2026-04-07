Zee OdishaOdisha National-International

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:38 AM IST

Iran-Israel War News: ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କଲା ଇରାନ, ରଖିଲା ଏହି ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ

Iran-Israel War News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଇରାନ-ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ୩୯ତମ ଦିନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ୪୫ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲି ନଥାଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଇରାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେତୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୮ଟା (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ସକାଳ ସାଢେ ୫ଟା ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସହଜରେ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକର ଜବାବରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି।

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା
ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇନାହିଁ।

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛି।
ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ 10-ସୂତ୍ରୀ ଜବାବ ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇନାହିଁ।

ଇରାନ ଉପରେ କ’ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେବ?
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ସଚିବ (ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ) ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଇରାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଇରାନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେତୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି, ଏହି ଧମକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

Prabhudatta Moharana

