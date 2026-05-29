War Updatse: ପୁଣି ଘନେଇଲା ଯୁଦ୍ଧ, ହର୍ମୁଜରେ ୪ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 29, 2026, 07:04 AM IST

War Updatse: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି, ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାରୋଟି ଜାହାଜ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏହା ବୁଶେହର ସହରରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।

ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ନୂଆ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର 20 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

ଆମେରିକା ଇରାନର ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ବୁଶେହର ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ମାସୁଦ ଟାଙ୍ଗେସ୍ତାନି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ସେନା ଜାମ ପ୍ରଦେଶର ବୁଶେହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏହି ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଇରାନରେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ତରୀୟ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

୬୦ ଦିନିଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ୬୦ ଦିନିଆ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା ଲଗାଇଛି
ଆମେରିକା ଇରାନର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଏହି କଟକଣା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଆଠଟି ଜାହାଜକୁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମାର୍ଶାଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କୋମୋରୋସ ଏବଂ ପାନାମାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଜାହାଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇରାନକୁ ତା'ର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ କଟକଣା କରାଯାଇଛି।

