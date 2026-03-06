Crude Oil Crisis: ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଆଶଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି କେତେ ଦିନର ଷ୍ଟକ୍?

Crude Oil Crisis: ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ବଜାରକୁ ବାଧା ଦେଇଛି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପଠାଇଛି। ଭାରତ ଭଳି ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସେ।
Crude Oil Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇରାନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୧୪୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ସଙ୍କଟ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବହନ କରୁଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ବଜାରକୁ ବାଧା ଦେଇଛି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପଠାଇଛି। ଭାରତ ଭଳି ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସେ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଭାରତରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ୨୫ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୋର ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (MRPL) ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି।
'ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ'
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସରୁ ଆମଦାନି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମୋଟ LNGର କେବଳ 30 ପ୍ରତିଶତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଆସେ। ବିବିଧତାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ LNG ଆମଦାନି ମୋଟର ୧୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ LPG ପାଇଁ ଆଜିର ଅର୍ଡର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ବିଶାଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି, "ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଦେଶ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।"
