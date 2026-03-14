Iran Missile Attack: ବାଗଦାଦସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ

Iran Missile Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଇରାନର ତୈଳ ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ଇରାକର ବାଗଦାଦରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାକୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୂତାବାସର ହେଲିପ୍ୟାଡକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ହେଲିପ୍ୟାଡଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବାଗଦାଦର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ "ଗ୍ରୀନ ଜୋନ"ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସାହସିକତା ଇରାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ହେଲିପ୍ୟାଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦୂତାବାସ ପରିସରରୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ।
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଦୂତାବାସରେ ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକୀୟ ମାରିନ୍ କର୍ପସ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଇରାକୀ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।
ବାଗଦାଦରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଇରାକୀ ଇସଲାମିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେମାନେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବାଗଦାଦରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କୂଟନୈତିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ।