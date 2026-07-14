Add Zee Business As A Preferred Source
App

Missile Attack In The Strait Of Hormuz: ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ହର୍ମୁଜରେ ୟୁଇର ୨ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଛି ଇରାନ । ଓମାନ ଜଳସୀମାରେ ମୋମ୍ବାସା ଓ ଅଲ ବହିୟା ନାମକ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମୋମ୍ବାସାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ମୃତ ଏବଂ ୮ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:05 AM IST
Missile Attack In The Strait Of Hormuz: ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଖୁସି ଖବର! କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୋନସ୍
Odia News1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Essel GroupJul 13
4
Ollywood International Film FestivalJul 13
5
Top 10 newsJul 13