Missile Attack In The Strait Of Hormuz: ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହର୍ମୁଜରେ ୟୁଇର ୨ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଛି ଇରାନ । ଓମାନ ଜଳସୀମାରେ ମୋମ୍ବାସା ଓ ଅଲ ବହିୟା ନାମକ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମୋମ୍ବାସାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ମୃତ ଏବଂ ୮ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ, ୟୁଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଏହି ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଟି ୟୁଏଇ-ପତାକାଧାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ - 'ମୋମ୍ବାସା' ଏବଂ 'ବାହିଆ' -କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଓମାନି ଜଳସୀମା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନୀ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ, ଉଭୟ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
UAE ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ମୋମ୍ବାସା' ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ (କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ)ଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ଆଠ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ପରେ ଜାହାଜରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ ଜାହାଜରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି, UAE ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ଏହାର ଲୋକ, କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜବାବ ଦେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। UAE ସେନାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ତେହେରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଇରାନୀ ସେନା ଖୋଲାଖୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଏହାର ସେନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, IRIB, ଜଣେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଇରାନ ନୌସେନା ଆମେରିକୀୟ "ଶତ୍ରୁ" ସହିତ ମିଳିତ ଜାହାଜ ଉପରେ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତ ରଖିଛି ଯେ, ଆମେରିକାକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିବେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଘାଟି ଉପରେ ୧୪୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ, ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଇରାନର "ଠଗ ଭଳି" ଆକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ୨୦% ସୁରକ୍ଷା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇରାନର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅବରୋଧ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇ, ଇରାନ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆକାଶଛୁଆଁ କରିପାରେ।
ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଇରାନ ସହର ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ସେମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ଆବାସ ଏବଂ କିଶ୍ ଦ୍ୱୀପ, କୋନାରାକ, ଜାମ୍ ଏବଂ ଚାବାହାରର ରଣନୈତିକ ବନ୍ଦର, ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାରାଭାନ ସହରରେ ଆମେରିକା ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ଅତି କମରେ ଏକ ୧୨ ଆମେରିକୀୟ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ବିମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। CENTCOM ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଇରାନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତା - ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ।