Strait of Hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ , ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଜାହାଜ

Trending Photos
Strait of Hormuz:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ଇରାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇରାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମିଳିଥିବା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର - MT ପୁଷ୍ପା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ MT ପରିମଲ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଦୈନିକ ୨୦ ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆସିଥାଏ
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ 20 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯାତାୟାତ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ତୈଳ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ତୈଳର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ। ବିଶ୍ୱ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ପଠାଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏହି ମାର୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାର, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ, ଇରାନ କହିଥିଲା ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବା କେବଳ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜାହାଜ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ପରି ଅଣ-ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିବା କିମ୍ବା ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ନୀତି ପ୍ରାୟ ୫-୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ
ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପରିବହନ ପାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ସେନଲଙ୍ଗ ସୁଏଜମାକ୍ସ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ରଣନୈତିକ ଜଳପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିବହନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଅଭିମୁଖୀ ଜାହାଜ। ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ଟି ଲାଇବେରିଆରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏବଂ ଏହାର ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ରେ ରାସ୍ ଟାନୁରା ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଲୋଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଟ୍ରାକିଂ ଫାର୍ମ ଲଏଡ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ଟ୍ରାକର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାହାଜର ଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ସିଗନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରୁ ଆସିଥିଲା।
ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହୁଏତ ଏହାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ (AIS) ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ଟ୍ରାନ୍ସପଣ୍ଡର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ପରିଚିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖବରକାଗଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା କରନ୍ତି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ଜାହାଜଟି ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପୁଣି ଦେଖାଗଲା।
ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ବୁଧବାର ଦିନ ୧ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:06 ଟାରେ ଡକିଂ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଇରାନ ତୈଳ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପରଠାରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।