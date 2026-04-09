Hormuz Strait: ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଝଟକା ଦେବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ, ତେଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଇ ନେଇ ଇରାନ୍ ନେବ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

Hormuz Strait: ଏହା ବାର୍ଷିକ ଡଲାର ୭୦ ରୁ ଡଲାର ୮୦ ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୬.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୭.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିବ। ଏହି ପରିମାଣ ତେଲ ରପ୍ତାନିରୁ ଇରାନର ରାଜସ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଯଦି ଇରାନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବ।
Hormuz Strait: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ, ଇରାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଶ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, LPG ଏବଂ LNG ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। ଇରାନ ଏବେ ଏହି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବ।
ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା
ଏକ ET ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ ଡଲାର ୧ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଯଦି ଇରାନ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରେ, ତେବେ ଏହା ବାର୍ଷିକ ଡଲାର ୭୦ ରୁ ଡଲାର ୮୦ ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୬.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୭.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିବ। ଏହି ପରିମାଣ ତେଲ ରପ୍ତାନିରୁ ଇରାନର ରାଜସ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଯଦି ଇରାନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବ।
ଇରାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନିରୁ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି
୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ଇରାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନିରୁ ୪୧.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଏହି ରାଜସ୍ୱ ୪୬.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଆୟ ୧୩୯ ନିୟୁତ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇରାନ ଦୈନିକ ୧.୬ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ଇରାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ମୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ, ଇରାନ ଏବେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରି ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫସି ରହିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇରାନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।
