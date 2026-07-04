Ali Khamenei Funeral: ୪ ମାସ ପରେ ଅୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

Ali Khamenei Funeral: ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ଇରାନ ସରକାର ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖାମେନେଇଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ତେହରାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋସଲ୍ଲା ମସଜିଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଶ-ବିଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଓ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଶୀଘ୍ର ଦଫନ କରିବାର ପ୍ରଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷକୃତ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେହରାନ, କୋମ୍, ଇରାକର ପବିତ୍ର ସହର ନଜଫ ଓ କର୍ବଲା ଦେଇ ଜୁଲାଇ ୯ରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଶହାଦରେ ସମାଧି ସହ ଶେଷ ହେବ।
ଇରାନ ସରକାର ଏହି ଶେଷକୃତ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଓ ଇରାକର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଶୋକସଭାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି।