Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ali Khamenei Funeral: ୪ ମାସ ପରେ ଅୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖାମେନେଇଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ତେହରାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋସଲ୍ଲା ମସଜିଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଶ-ବିଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଓ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 04, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:31 PM IST
Ali Khamenei Funeral: ୪ ମାସ ପରେ ଅୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଝୁଲିପଡ଼ିଲେ ମହିଳା IIC,ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
Odisha news1 hr ago
2
road accident3 hrs ago
3
petrol diesel price today3:33 AM IST
4
top 10 news today2:43 AM IST
5
Rain Alert1:51 AM IST