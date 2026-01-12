Advertisement
Iran Protest: ଉଗ୍ର ହେଉଛି ଇରାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Iran Protest: ଉଗ୍ର ହେଉଛି ଇରାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ "ଲାଲ ରେଖା" ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇରାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:17 AM IST

Iran Protest: ଉଗ୍ର ହେଉଛି ଇରାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Iran Protest:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ "ଲାଲ ରେଖା" ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇରାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ କି ଇରାନ ରେଡ ଲାଇନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ମନେ ହେଉଛି। 

ଟ୍ରମ୍ପ: ଆମେରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଇରାନ ଉପରେ ଅଛି
ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ସରକାର ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନେତା କି ସେମାନେ କେବଳ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛୁ। ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଆମେ କିଛି ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।"

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଇରାନ ଉପରେ ୱାଶିଂଟନ୍ କ’ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ସେ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅନେକ ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତେହେରାନର କିଛି ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଜଡିତ ଅଣ-ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଇରାନରେ ୧୫ ଦିନର ଅଶାନ୍ତି
ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏବେ ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯାହା ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିବେ। ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତେଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।

ଇରାନରେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଅତି କମରେ ୫୪୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଡଜନେ ମାମଲା ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି।

୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ 
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୦,୬୮୧ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ୫୮୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ୩୧ ଟି ପ୍ରଦେଶର ୧୮୬ ଟି ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନେକ ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗିରଫଦାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ।

Prabhudatta Moharana

