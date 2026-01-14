IRAN Protest: କିଏ ଏହି ଇରଫାନ ସୋଲତାନି ? ଇରାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏହି ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ !

Trending Photos
IRAN Protest: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନସାଧାରଣ ଖାମେନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ତେହେରାନରେ ରାଲି କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରଣନୀତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଇରଫାନ ସୋଲତାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇରଫାନ ସୋଲତାନି କିଏ?
ଇରଫାନ ସୋଲତାନି ଇରାନର କାରାଜ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫାର୍ଦ୍ଦିସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୮, ୨୦୨୬ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାରାଜରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ସୋଲତାନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ "ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା" ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ।
କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୋଲତାନିଙ୍କ "ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିବା।" ଇରାନୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମର୍ଥକ ସଂଗଠନ NUFD ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲତାନିଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ମାମଲା ଫାଇଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦଣ୍ଡ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ।
ଇରାନରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି?
ଇରାନରେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମୁଦ୍ରାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଦାବିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ ଏବଂ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇରାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ "ଦଙ୍ଗାକାରୀ" ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଅନେକ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମୀ ସୋଲତାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇରାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଇରାନର ଦମନମୂଳକ ମନୋଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପର ଶିକାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର। କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆହୁରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।