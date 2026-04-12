Iran Rejects US Proposal: ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ୍-ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ନବାହାରିବାରୁ ଆମେରିକା ଫେରିଛନ୍ତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ। ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା; କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିନି,କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ।
Trending Photos
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କୌଣସି ଠୋସ୍ ଚୁକ୍ତି ବିନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଫଳତା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଅବୈଧ ଦାବି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ତେହେରାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା।
— Nick Sortor (@nicksortor) April 12, 2026
ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି: ଇରାନ
ଇରାନ ପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ମତ। ଇରାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଛି ଯାହା ଅବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ବିପରୀତ। ତେହେରାନ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତିର ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଗମ୍ଭୀରତା, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇରାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାର ବୈଧ ଅଧିକାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ।
ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିବୃତ୍ତିରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି।