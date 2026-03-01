US-Iran War: US-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନରେ ୨୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୭୪୭ ଆହତ

Trending Photos
US-Iran War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଇରାନର ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ୨୪ଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୪୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟର ମୁଖପାତ୍ର ମୋକତାବା ଖାଲେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇରାନର ୩୧ଟି ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଆକ୍ରମଣର ପରିମାଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତେହେରାନ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଏକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ବିଶେଷ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
୨୨୦ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ନିୟୋଜିତ
ରେଡ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 220 ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ରାତିସାରା ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ସରକାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ "ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ମେଜର କମ୍ବାଟ ଅପରେସନ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ "ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ" ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ସେ ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ "ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା।