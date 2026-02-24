Iran suffers major war: ଇରାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ, ଯବାନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

Trending Photos
Iran suffers major war:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇସଫାହାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏକ ଫଳ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଖସିପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଘର ଇସଫାହାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ସହିତ ଜଡିତ ତସନିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଇରାନୀ ସେନାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ୟୁନିଟର ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଫାହାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଖୋମେନି ସହର କାଉଣ୍ଟିର ଦାରଚେହ ସହରର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନର ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ରେକର୍ଡ ଖରାପ ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅନେକ ବିମାନ 1979 ଇସଲାମିକ୍ କ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୂଳ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ଇରାନୀ ଖବର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।