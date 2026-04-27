Iran VS US: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଟେନସନ

Iran VS US:ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମଧ୍ୟରେ, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି। ଏଥର, ଇରାନର ରଣନୀତି ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ, ଇରାନ ଏହାକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଛି। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ କରିବ। ଆକ୍ସିଓସ୍ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଏହା କହିଛି। ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଭଳି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ସରଳ ଭାଷାରେ, ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ହିଂସା ଥମାଇବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି, ଏବଂ ତା'ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ ଖୋଲିବା। ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇରାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଠାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣାକୁ ହଟାଯାଉ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଉ। ଇରାନର ସରଳ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି: ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ଭଳି କଷ୍ଟକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ବସିବୁ।
ଇରାନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସହମତି ନାହିଁ। ସରକାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି।
ଆମେରିକାର ସ୍ଥିତି
ପ୍ରସ୍ତାବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ, ଇରାନ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ଦେଶରୁ ଏହାର ଭଣ୍ଡାର ପଠାଇ ଦେଉ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ କଠୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେବି ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଇ-ରାନର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଦେବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ସହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକ କରିବେ।
ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ?
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦେଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତାର ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇରାନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ମିଶର, ତୁର୍କୀ ଏବଂ କତାର ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକାର କୋର୍ଟରେ ବଲ ରଖି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେରିକା "ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି, ତା'ପରେ ପରମାଣୁ" ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ତାର ପୁରୁଣା ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଅଟଳ ରହେ, ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ପଥ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ କି ସମୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର।
