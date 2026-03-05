Iran-US War: ଭାରତରୁ ଫେରୁଥିବା ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶବ ଉଦ୍ଧାର

Trending Photos
Iran-US War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ଏକ ଫ୍ରିଗେଟ୍ IRIS ଡେନାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ଇରାନ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ IRIS ଡେନା ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଘଚିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାକୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ହେବ
ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେଇ ଆରାଘଚି କହିଥିଲେ, "ଆମେରିକା ଇରାନର କୂଳରୁ ୨ ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି।" ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅତିଥି ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଡେନା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ବିନା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋର କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ: ଆମେରିକା ଏହା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।"
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
ଜାହାଜରୁ ଏକାଧିକ ଶବ ଉଦ୍ଧାର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱୀପର ଜଳସୀମା ବାହାରେ ଏକ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 32 ଜଣ ଆହତ ନାବିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଟେଲିଭିଜନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗାଲେଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ (75 କିଲୋମିଟର) ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ରିଗେଟ୍ IRIS ଡେନା ବୁଧବାର ସକାଳ ୬ ରୁ ୭ (00:30 ରୁ 01:30 GMT) ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପଠାଇଥିଲା। ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ଭାରତରୁ ଇରାନ ଫେରୁଥିଲା ଜାହାଜ
ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଗତ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ଲିଟ୍ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଇରାନୀ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଫେରୁଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜିତା ହେରାଥ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୌସେନା ଜାହାଜଟି ବିପଦରେ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ଜାହାଜ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ପଠାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାହାଜ କିମ୍ବା ବିମାନ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ବାୟୁସୀମା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବ। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଏକ ଆମେରିକାର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ଟର୍ପେଡୋ ମାଡ଼ କରିଥିଲା।