Iran-USA War: ହର୍ମୁଜ ପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଇରାନ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3178444
Zee OdishaOdisha National-InternationalIran-USA War: ହର୍ମୁଜ ପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଇରାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଫଳ ବୈଠକ ପରେ, ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟେମେନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ୟେମେନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଜଳପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:32 PM IST

Trending Photos

Iran-USA War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଫଳ ବୈଠକ ପରେ, ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟେମେନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ୟେମେନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଜଳପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ।

୪୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବରିଷ୍ଠ ୟେମେନ୍ ବ୍ୟାପାର ବିଶ୍ଳେଷକ ଅହମ୍ମଦ ନାଗି ସାହସିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟେମେନର ହୁତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜଳସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ୟେମେନ୍ ଏହି ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଏହା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଅହମଦ ନାଗିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ୟେମେନ ବାବ-ଏଲ-ମାଣ୍ଡେବ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଆମେରିକାର ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନାଗିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅବରୋଧ ଲଗାଏ ଏବଂ ଇରାନ କ୍ଷତି ସହେ, ତେବେ ହୁଥି ଆନ୍ଦୋଳନ ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନକୁ କ୍ଷତି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ହୁଥିମାନେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।

ୟେମେନର ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବରେ ଅବରୋଧ ବିଶ୍ୱ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ଚାପ ପକାଇବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବ।

ୟେମେନର ଅନସାରୁଲ୍ଲା ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏହାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀବ୍ର କରିବ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

