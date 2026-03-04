Iranian ship IRIS Dena: ହିନ୍ଦ୍ ମହାସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଇରାନର IRIS Dena, ୧୦୧ ନିଖୋଜ

Trending Photos
Iranian ship IRIS Dena: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଇରାନୀର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ "ଆଇରିସ୍ ଡେନା" ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୦୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୭୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ଫ୍ରିଗେଟ୍ "ଆଇରିସ୍ ଡେନା" ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମା ବାହାରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜିତା ହେରାଥ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୌସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହାଜରେ ଥିବା 30 ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଆହତ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ବିପଦ ଡାକ ପଠାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନାର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ଏକ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି।
ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡିକ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି
ଘଟଣା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋରୁ ପ୍ରାୟ 115 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଗାଲେର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ନୌସେନା ମୁଖପାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିକା ସମ୍ପଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ।