Iranian President Masoud Pezeshkian: ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

Iranian President Masoud Pezeshkian:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଦାବିକୁ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାମକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେସ୍କିଆନ ରବିବାର (ମେ 31) ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଗଠନ, ବିଶେଷକରି ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC)ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବକୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ସୀମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇରାନ ସରକାର ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଇରାନର ସରକାରୀ ଖବର ଏଜେନ୍ସି, ତସନିମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ପଦ ଛାଡିବାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାଁନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିବୃତ୍ତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଉପମୁଖ୍ୟ ସୈୟଦ ମେହଦି ତାବାତାବାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେଶକିୟାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଚାଲୁଥିବା କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସିରୁ ନିଶ୍ଚିତକରଣ
ତୁର୍କୀର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା, ଆନାଡୋଲୁ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। ଏହି ବିବାଦ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
