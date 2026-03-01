Khamenei is dead: ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଖାମିନେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଦାବି

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:56 AM IST

Khamenei is dead:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା କେବଳ ଇରାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।" ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରିଥିଲା।

ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC), ସେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ "ପ୍ରତିରକ୍ଷା" ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାମେନି ଆମର ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଠକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତେ।"

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେପରି ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କହିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରତିରୋଧ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରେ ମରିଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି, IRGC ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବେ ଇରାନର ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବେ।"

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା" ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ବିକାଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ସାତ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ ଏହାର ବିମାନ ଇରାନ ସାରା ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ସାତ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି।

ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ ଅଲି ଶାମଖାନି, ମହମ୍ମଦ ପାକପୁର, ସାଲେହ ଆସାଦି, ମହମ୍ମଦ ଶିରାଜି, ଅଜିଜ୍ ନାସିରଜାଦେହ, ହୋସେନ୍ ଜାବାଲ୍ ଆମେଲିଆନ୍ ଏବଂ ରେଜା ମୋଜାଫାରି-ନିଆ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏମାନଙ୍କ ବିନା ବିଶ୍ୱ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ।"

Prabhudatta Moharana

