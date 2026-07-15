IRCTC New Website: ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଆଜିଠୁ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍

IRCTC new website launch today: ବର୍ତ୍ତମାନ IRCTC ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, IRCTC ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଜୟପୁରର ମାଲବ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (MNIT)ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, କ୍ୟାପଚା ସମସ୍ୟା ଏବଂ IRCTC ର ମନ୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ-ଅନୁକୂଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
MNITର ଛାତ୍ରମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ଏବଂ କ୍ୟାପଚାର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଜଣେ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେ, ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ କି? ଏହିପରି ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ, ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମିତ ୱେବସାଇଟ୍ ଜୁଲାଇ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମିତ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା, ସଠିକ୍ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ଅପଡେଟ୍, ସିଟ୍ ଚୟନ, ସହଜ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ସାଇଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବୁକିଂ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଅନଲାଇନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଏ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ସହିତ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଗତି ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ରାସ୍, OTP ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିପରି କାମ କରିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ୱେବସାଇଟ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯିବ।