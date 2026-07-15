Add Zee Business As A Preferred Source
App

IRCTC New Website: ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଆଜିଠୁ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍

IRCTC new website launch today: ଜୁଲାଇ ୧୫ରେ ଅର୍ଥାତ ଆଜି IRCTC ର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି। ନୂଆ ଫିଚର୍ କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 15, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:37 PM IST
IRCTC New Website: ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଆଜିଠୁ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bank Job: ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ, ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ
Job news1 hr ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
Shri Nanda Kishore Goenka3 hrs ago
4
FIFA 20262:24 AM IST
5
Rath Yatra 20262:03 AM IST