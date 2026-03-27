IRCTC ନୋଟିସ ଜାରି କଲା; ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କ’ଣ?

Zee OdishaOdisha National-International

ପାଟନା-ଟାଟାନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଦହିର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ IRCTC କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କ୍ୟାଟରିଂ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଅମୂଲଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଲୋଡାଯାଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:54 PM IST

Vande Bharat Curd Row: ପାଟନା-ଟାଟାନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଦହିର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ (IRCTC) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି, IRCTC ସେମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଶେଷ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି।

କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, IRCTC ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଦହିର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇଛି। IRCTC କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ଉପରେ ଏକ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜବାବ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ପାଇଁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିମ୍ନମାନର ଦହି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାମଲାଟି ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିବା ପରେ, IRCTC ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

୧୦ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା

IRCTC ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଅନବୋର୍ଡ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ IRCTC ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୋର୍ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏକ ପ୍ରମୁଖ FMCG କମ୍ପାନୀକୁ ସମନ କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ IRCTC ଏବେ କେବଳ ଅନବୋର୍ଡ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

