IRCTC Tourism Package: ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ୍...୧୦ଦିନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ନିଅନ୍ତୁ ମଜା

Zee OdishaOdisha National-InternationalIRCTC Tourism Package: ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ୍...୧୦ଦିନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ନିଅନ୍ତୁ ମଜା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 31, 2026, 07:45 PM IST

IRCTC Tourism Package: IRCTC ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଧାର୍ମିକ ଭ୍ରମଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, 'ଭାରତ ଗୌରବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍' ମାଧ୍ୟମରେ, IRCTC ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ଅଯୋଧ୍ୟା-କାଶୀ: ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା' ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମଣ ୯ରାତି ଏବଂ ଦଶଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା, ବାରାଣସୀ-କାଶୀ, ଗୟା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ସହ ରହିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଭଡ଼ାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଧାର୍ମିକ ଭ୍ରମଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

୧୦ ଦିନିଆ ଧାର୍ମିକ ଭ୍ରମଣ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମଣ ୯ ରାତି ଏବଂ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏବଂ IRCTC ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୪, ୨୦୨୬ ରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବ।

ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଗଡ଼ୀ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପବିତ୍ର ସରାୟୁ ନଦୀ ଆରତି, ବାରାଣସୀର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କରିଡର, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ଆଳତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିଦର୍ଶନରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ଗୟାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀର ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କର ଐତିହାସିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ?
ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଇକୋନୋମି (ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ୍): ୧୬ ହଜାର ୫୦୦, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ (ଥାର୍ଡ ଏସି): ୨୫ ୬୦୦, ଏବଂ ଆରାମ (ସେକେଣ୍ଡ ଏସି): ୩୩ ହଜାର ୪୦୦ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରହିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଡାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ଏଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ସଡ଼କ ପରିବହନ, ହୋଟେଲ୍ ରହଣି, ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ (ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରିଭୋଜନ), ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ଏସ୍କର୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ।

IRCTC ର ସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିଛି 
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏହି ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ IRCTC ର ସରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ୱେବସାଇଟ୍, irctctourism.com କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ରେ କେବଳ ୭୦୨ଟି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ସିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୧୬୦ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ ସିଟ୍, ୪୯୦ ଥାର୍ଡ ଏସି ସିଟ୍ ଏବଂ ୫୨ଟି ସେକେଣ୍ଡ ଏସି ସିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 

