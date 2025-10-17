Advertisement
IRCTC Server Down: ଦୀପାବଳିରେ ଯାଇପାରିବେନି ଘରକୁ...ମିଳୁନି ଟିକେଟ୍, ଖୋଲୁନି ସାଇଟ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:52 PM IST

IRCTC Down: ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ୍ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ, ତତ୍କାଳ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଲୋକମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଟ୍ରେନରେ ଏବେ ସିଟ୍ ଖାଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ, IRCTC ସାଇଟ୍ ବାରମ୍ବାର କ୍ରାସ୍ ହେଉଛି।

IRCTC ସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍:
IRCTC ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଲଗ୍ ଇନ୍ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାରେ ମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ବୈଷୟିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଯାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଏକ "ଡାଉନ୍‌ଟାଇମ୍" ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁକିଂ ଏବଂ କ୍ୟାନସେଲ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ।

ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ୍ କିପରି ବାତିଲ୍ କରିବେ: 
ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତତକାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଡିସେମ୍ବର 2024 ରେ ଏହା ତିନି ଥର ଘଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ IRCTC ସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର 14646, 08044647999, କିମ୍ବା 08035734999 ରେ କଲ୍ କରି କିମ୍ବା etickets@irctc.co.in ରେ ଇମେଲ୍ କରି ଏହା କରିପାରିବେ।
 

Priyambada Rana

