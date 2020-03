ଯାହା ବିରାଟ କୋହଲି କରିପାରିଲେନି, ତାହା କରି ଦେଖାଇଲେ ପଠାନ ବ୍ରଦର୍ସ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପଠାନ ଭାଇମାନେ ବାରୋଡାରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୪୦୦୦ ମାସ୍କ ଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଇରଫାନ ଏବଂ ୟୁସୁଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ମାସ୍କକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଇରଫାନ ପଠାନ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଫେସବୁକ ପେଜରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ୟୁସୁଫ୍ ପଠାନଙ୍କ ସହ ଏକ ମାସ୍କର ବକ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍ କହୁଛନ୍ତି, "ଏସବୁ ମାସ୍କ ଅଣାଯାଇଛି, ଅବାଙ୍କ ନାମରେ । ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯିବ । ସେଠାରୁ ମାସ୍କ୍ ଗରୀବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ”

ଇରଫାନ ପଠାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବେ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ। "

Doing our bit for the society. Whatever u guys can do please go ahead and help each other as far as sanitation is concerned.But don’t gather crowd! @iamyusufpathan #corona it’s a small start hopefully we will be keep helping more. Everyone of us... pic.twitter.com/7oG7Sx4wfF

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 23, 2020