India-USA Relation: ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ଭାଇପଣିଆ, ଭାରତ ସହ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି କି ଆମେରିକା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:33 AM IST

India-USA Relation: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟାରିଫ୍‍ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏବେ ପଶ୍ଚତାପ କରୁଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକାର ଏହି ପରୋକ୍ଷ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟମ ଭାରତକୁ ଋଷ ଓ ଚୀନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏପରିକି ଆମେରିକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଋଷଠାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆମେରିକା ମୁହାଁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ହ୍ୱାଇଟହାଉସ୍‍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ ବେସେଣ୍ଟ  ଦୁଇ ମହାନ ଦେଶ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଋଷଠାରୁ ଆମ ସହ ଅଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ।

ତେବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ବି ଭାରତ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଇବାକୁ ପଛକୁ ହଟୁ ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରୁଥ ସୋଶାଲରେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫ୍‍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗୁ ଭାରତରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ପାକ୍ଷିଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ବହୁତ କମ୍‍ ଲୋକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମ ସହ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗରାଖ ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ଶୂନ୍ୟ ଟାରିଫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଥିଲା ବୋଲି କହିଛି ଆମେରିକା। 

ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଥିବା  ତଥ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କନ୍‍ଓ୍ୱଲ ଶିବଲ। ସେ ଏବେ ଜବାହରଲାଲ୍‍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ତଥ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ନିଜକୁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି କହି ଡ୍ରାମା କରୁଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ଟାରିଫ୍‍ ପୀଡ଼ିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।  ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଚୀନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ୨୭୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହ ୧୬୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। ମେକ୍ସିକୋ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟ ୧୫୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଭିଏତନାମ ସହ ୧୧୩.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ତାଇଓ୍ୱାନ ସହ ୬୭.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଜାପାନ ସହ ୬୨.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହ ୭୦.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର, କାନାଡ଼ା ସହ ୫୪.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସହ ୪୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟ ୪୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱଭାବିକ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

ସେହିପରି ଭାରତ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ସେବା କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶିବଲ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୮୩.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର  କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ୪୧.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସେବା ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ୪୧.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସେବା ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ। 

ଭାରତ- ଆମେରିକା  ଭିତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାରବାର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସିବଲ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଋଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକାଠାରୁ କମ୍‍। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଅଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଶିବଲ କହିଛଛନ୍ତି, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଭିତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାରବାର ୨୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ୨୦୦୦ ମସିହା ଯାଏ କୌଣସି କାରବାର ହେଉ ନଥିଲା।

ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତ ଶୂନ୍ୟ ଟାରିଫ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ଚହଳ ପକାଉଛି ତାହା ବି କିଛି ସୀମିତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିବଲ। 

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟାରିଫ୍‍ ଘୋଷଣା କରି ଆମେରିକା ବିଳିବିଳାଉଛି। ଆନ୍ତରତଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାାତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ଋଷ ଜର୍ମାନୀ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଭାରତ ମୁହାଁ ହେବା ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି।  ଯେଉଁ ଧମକ ସେ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଧମକରେ ସେ ଫସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

Prabhudatta Moharana

