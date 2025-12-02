Imran Khan: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପୁଅ, ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି

Advertisement
Imran Khan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅପଡେଟ୍: ଆମ ବାପା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଜୀବିତ କି ନାହିଁ? ଏବେ, ଭୟ ଆମକୁ ଘାରିଛି, କାରଣ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ କୋଠରୀରେ କିଛି ଘଟିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ କାସିମ ଏବଂ ସୁଲେମାନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଧାରା 144 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିବା ସହରର ଆଡିଆଲା ଜେଲକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ, ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ଇନସାଫ (ପିଟିଆଇ) ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଜନା କରିଛି। ଜେଲ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଧାରଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଜେଲ ବାହାରେ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଏବଂ ଚେକପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ଚେକପୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପୂର୍ବ ପରି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଏବଂ କାସିମ ଏବଂ ସୁଲେମାନଙ୍କ ମାଆ ଜେମିମା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ ସେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ ମାସ ଧରି ସାମରିକ ଅଟକ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୀରବତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ।

ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡରାଉଛି ଡର
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, କାସିମ ଏବଂ ସୁଲେମାନ, ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ଖବର ନ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା କଥା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଚଳିତ। ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଏବଂ ସେନା କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଜୀବିତ, ଆହତ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନ ଜାଣିବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 845 ଦିନ ଧରି ସାମରିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛଅ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏକ ମୃତ୍ୟୁ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାର ଏବଂ ସେନାଠାରୁ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।

