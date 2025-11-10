Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2996789
Zee OdishaOdisha National-International

Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପଛରେ ହରିୟାଣା ନଂ ଥିବା I-20 କାର୍‌ !

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତକଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲି ବୋଲି ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:52 PM IST

Trending Photos

Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପଛରେ ହରିୟାଣା ନଂ ଥିବା I-20 କାର୍‌ !

Delhi Red Fort Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପଛରେ ହରିୟାଣା ନମ୍ୱର ଥିବା I-20 କାର୍‌ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ! ଉକ୍ତ କାରରେ ୩ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି କାର୍‌ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍‌ରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣସ୍ଥଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶାହ । ଏଥିସହ LNJP ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୋଲିସ ଓ IB ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ସୂଚନା ଦେଇ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ NSG ଓ NIAକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତକଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲି ବୋଲି ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୫୫ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଅନେକ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)ର ଏକ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୁଜବ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Also Read- 8th Pay Commission: ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ହେବ କି ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

Also Read- Delhi Red Fort Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ୧୦ଟି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sri Jagannath Temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା: ସାହି ବସ୍ତିରେ ବି ପୁଲିସ ପହରା
Delhi explosion
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
top 10 news today
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଶାହଙ୍କ ସହ କଥାହେଲେ ମୋଦୀ, କାଲି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
delhi red fort blast
Delhi Red Fort Blast: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା
Odisha news
Odisha News: ପାକଶାଳା ଉଦ୍ୟାନ ଚାଷ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ 'ସମ୍ପର୍କ' ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ