Strait of Hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ ଖୋଲିଦେଲା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ !

Strait of Hormuz:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଅଭାବର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.6 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଗୁରୁବାର କହିଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି।
ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ତୈଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ନୌବାହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଜାହାଜ ଧାଡ଼ିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ବନ୍ଦ
ଇରାନର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରକ IREB ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ କହିଛି, "ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।"
ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁରୋପର ଜାହାଜ 'ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ... ଉପରେ ନଜର ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ।' ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ