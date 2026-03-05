Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3131089
Zee OdishaOdisha National-InternationalStrait of Hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ ଖୋଲିଦେଲା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ !

Strait of Hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ ଖୋଲିଦେଲା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଅଭାବର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.6 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଗୁରୁବାର କହିଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଆମେରିକା, ଇ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:00 PM IST

Trending Photos

Strait of Hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ ଖୋଲିଦେଲା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ !

Strait of Hormuz:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତୈଳ ଅଭାବର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.6 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଗୁରୁବାର କହିଛି ଯେ ସେ କେବଳ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି।

ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ତୈଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ନୌବାହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଜାହାଜ ଧାଡ଼ିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।

ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ବନ୍ଦ
ଇରାନର ସରକାରୀ ପ୍ରସାରକ IREB ଅନୁଯାୟୀ, ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ କହିଛି, "ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।"

Add Zee News as a Preferred Source

ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ୟୁରୋପର ଜାହାଜ 'ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ... ଉପରେ ନଜର ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ।' ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ

  • ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ 10-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥାଏ, ତେବେ ଭାରତ ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
  • ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ 2.6 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନି କରୁଥିଲା।
  • କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଏଲଏନଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମଦାନି କରାଯାଏ।
  • ଭାରତ ବିଦେଶରୁ ଏହାର 85% ରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ଏହି ତେଲର ଅଧିକାଂଶ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଉପସାଗରରୁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ।
  • ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 55% ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ଏଲଏନଜି ଆମଦାନି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଭାରତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Strait of Hormuz
Strait of Hormuz: ଭାରତ ପାଇଁ ଇରାନ ଖୋଲିଦେଲା ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ହାର୍ମୁଜ !
T20 World Cup
T20 second semifinal: ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ୨୫୪ ରନ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଭାରତ
puri crime
Puri Crime: ପରିବାରର ୩ ସଦସ୍ୟ ଓ ୨ କୋମଳମତି ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ
International Market
ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭାରତ, ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଦେଶର ଲୋଡିଲା ସହଯୋଗ
iran
ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ