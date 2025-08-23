TikTok: ଫେରିବ କି ଟିକ୍‍ ଟକ୍‍- ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା

TikTok: ପୁଣିଥରେ ଫେରିବକୁ ଚୀନ ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆ ଆପ୍? ଭାରତ-ଚୀନ କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଉନ୍ନତି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପୁଣିଥରେ ଉଜ୍ଜୀବୀତ କରିଛି। ଏପରିକି କିଛିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକ୍ ଟକ୍ର ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍ ଭାରତରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନେଇ ମ଼ଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
TikTok: ପୁଣିଥରେ ଫେରିବକୁ ଚୀନ ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆ ଆପ୍? ଭାରତ-ଚୀନ କୂଟନୀତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ଉନ୍ନତି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପୁଣିଥରେ ଉଜ୍ଜୀବୀତ କରିଛି। ଏପରିକି କିଛିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକ୍ ଟକ୍ର ଓ୍ୱେବସାଇଟ୍ ଭାରତରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନେଇ ମ଼ଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଭାରତକୁ ପୁଣିଥରେ ଟିକ୍ ଟକ ଫେରିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ କୌଣସି ଚୀନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଯାଇ ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
୨୦୨୦ ଗଲଓ୍ୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୫୯ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାମିଲ ରହିଥିଲା। ଟିକ୍ଟକ୍, ଓ୍ୱିଚାଟ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ନେଇ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସବୁ ସାଲିସ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।