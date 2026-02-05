Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3098942
Zee OdishaOdisha National-Internationalishaan tharoor: ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଛଟେଇ, ବିଦା ହେଲେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ

ishaan tharoor: ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଛଟେଇ, ବିଦା ହେଲେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ

ishaan tharoor: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମେରିକୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଈଶାନ ଥରୁରଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। ଈଶାନ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ । ସେ ଦି ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:08 PM IST

Trending Photos

ishaan tharoor: ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଛଟେଇ, ବିଦା ହେଲେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ

ishaan tharoor: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ ମିଡିଆ ହାଉସ୍, ଦି ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ ଈଶାନ ଥରୁର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରାଣଶୁ ବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣଙ୍କ ଚାକିରି ଯାଇଛି । ଈଶାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ସେ ଖୁବ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମିଡିଆ ହାଉସ ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ନିଜ ନ୍ୟୁଜରୁମକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଡେସ୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଟେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେସ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। ମିଡିଆ ହାଉସର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା।

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ ଈଶାନ ଥରୁର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ନ୍ୟୁଜରୁମର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ୨୦୧୭ରେ, ତାଙ୍କୁ "ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭ୍ୟୁ" ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଠକଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେବାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଜେରୁସାଲେମ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ଗେରି ଶିହ, ତଦନ୍ତକାରୀ ରିପୋର୍ଟର ୱିଲ୍ ହବସନ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଜିଂ, କିଭ୍ ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦଦାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖରାପ ଦିନ, ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟର ତଦନ୍ତକାରୀ ରିପୋର୍ଟର ୱିଲ୍ ହବସନ୍, ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ, X ରେ ନିଜ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, "ଆଜି ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ୧୧ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅର୍ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।" ଜେରୁସାଲେମ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାରି ଶିହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦି ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ଥିଲା। ଛଟେଇ ପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମଜାଦାର ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରିଛୁ।"

Also Read- Shukra Gochar 2026: ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚମକିବ ୪ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ

Also Read- BSNL Recruitment 2026: ବିଏସଏନଏଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏତିକି ରହିଛି ପଦବୀ...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ishaan Tharoor
ishaan tharoor: ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଛଟେଇ, ବିଦା ହେଲେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପୁଅ
BCCI
ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଓ ଆଇସିସିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଧମକ
india us trade deal
India US Trade Deal:'ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା'
English Name
District Name Change: ୬ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନର ବଦଳିବ ଇଂରାଜୀ ନାଁ
Ayushman card
Ayushman Card: ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ କେଉଁସବୁ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଏମିତ