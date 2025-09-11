ISIS Terrorits: ୫ ISIS ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚଢାଉ କରି ୫ ଜଣ ISI ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖ
ISIS Terrorits: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚଢାଉ କରି ୫ ଜଣ ISI ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଫତାବ ଏବଂ ସୁଫିଆନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଇଇଡି ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶାର ଦାନିଶଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରୁ ରାସାୟନିକ ଆଇଇଡି ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜଣେ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କଠାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଫତାବ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଚଢାଉ କରି ଆଫତାବକୁ ଧରିଥିଲା, ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଆମେ ଦାନିଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ATS ଏବଂ ରାଞ୍ଚିର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଇସଲାମ ନଗରର ଏକ ଲଜ୍ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଶାର ଓରଫ ଦାନିଶ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟିମ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସେ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଦାନିଶ ଏବଂ ଆଫତାବଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ପିସ୍ତଲ, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ସଲଫର୍ ପାଉଡର, ପିଏଚ୍ ମୂଲ୍ୟ ଯାଞ୍ଚକାରୀ, ଓଜନ ମେସିନ୍, ବିକର ସେଟ୍, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ମାସ୍କ, ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ତାର, ସର୍କିଟ୍, ମଦରବୋର୍ଡ ଏବଂ ଡାୟୋଡ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ’ଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାର ଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ବୋମା ରଖିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ?