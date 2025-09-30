Gaza War: ଅଟକିବ ଯୁଦ୍ଧ, ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ-ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆଲୋଚନା

Trending Photos
Gaza War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୨୦ ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ରାଜି ହୋଇଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହମାସ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର "ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ" ରହିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ 20-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ "ବହୁତ ନିକଟତର"।
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ହମାସ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଯଦି ହମାସ ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ଯାହା ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ, ତେବେ ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବୁ।
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋର ଶାନ୍ତି ନୀତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ନେତା ଏବଂ ମୋର ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ନେତା ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥିଲେ, 'ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି?' ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।"
ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡାକନାମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଶହ ଶହ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଅତି କମରେ ଆମେ ବହୁତ ନିକଟତର ଅଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବହୁତ ନିକଟତର ଅଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ବିବିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।"
ଗାଜା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା
୨୦-ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲେ, "ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହେବ" ଏବଂ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଶେଷ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ହମାସକୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ୨୫୦ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଏବଂ ୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୩ ପରେ ଅଟକ ଥିବା ୧୭୦୦ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ "ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରୀକରଣ ବଳ" ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ହମାସ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାରରେ ଯେକୌଣସି ଭୂମିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ "ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ" ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ମତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। "ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଗାଜା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ," ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରମୁଖ ଆରବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ରବିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ ଯେ "ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ବିଶେଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
ଏହି ସମୟରେ, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭାଷଣରେ ହମାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ "କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ" କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି।