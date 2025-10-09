Gaza Peace: ଗାଜା ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଇଜରାଏଲ ଓ ହମାସ, ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Trending Photos
Gaza Peace: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖକୁ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଗାଜା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଆମର ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଦୃଢ଼, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏକ ସହମତ ରେଖାକୁ ତାର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଉଭୟ ତାଙ୍କର ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ତା'ର ସେନାକୁ ସହମତ ସୀମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଜିପ୍ଟରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସହମତିର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହମାସର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରମୁଖ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଗର୍ବର ସହ କହୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ଉଭୟ ଆମର ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତାର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ, ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ! ଏହା ଆରବ ଏବଂ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱ, ଇସ୍ରାଏଲ, ସମସ୍ତ ଆଖପାଖ ଦେଶ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ, ଏବଂ ଆମେ କାତାର, ମିଶର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀମାନେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ!"
ମିଶରରେ ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ଓ ମିଳିଥିଲା ସହମତି
ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇଜିପ୍ଟର ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲାଲ ସାଗର ରିସର୍ଟ ଶାର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖରେ ପରୋକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ପରେ, ଆଲୋଚନା ସହିତ ପରିଚିତ ଜଣେ ଇଜିପ୍ଟର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଧିକାଂଶ ସର୍ତ୍ତରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହମାସର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଗାଜାର ଭବିଷ୍ୟତ ଶାସନ ପାଇଁ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ହମାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହମାସର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରୁ ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ। ଏହା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନି ବ୍ଲେୟାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖାଯିବ।
୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହମାସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଏବଂ ୨୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ନରସଂହାର ସହିତ ସମାନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ।