Israel Lebanon War: ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

Israel Lebanon War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ-ଇରାନ ବିବାଦ ପରେ ଲେବାନନ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ 10 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଲେବାନନ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛି।
34 ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ" ରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ୱାଶିଂଟନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା 34 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏପରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବୈଠକ ଥିଲା। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
"ମୁଁ ନଅଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିଛି, ଏହା ଦଶମ।"
ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇ କହିଲେ, "ବିଶ୍ୱସାରା ନଅଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା। ଏହା ମୋର ଦଶମ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି।" ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଲେବାନନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ୍ ଆଉନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ "ଚମତ୍କାର" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ୧୦ ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ, ଯାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରୁବିଓ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାନ୍ କାଇନଙ୍କୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସହିତ କାମ କରି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ "ଶାନ୍ତି ଟେବୁଲ" ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ ଆଉନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। 1983 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକାଠି ବସିବେ। ଲେବାନନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ ଆଉନ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।