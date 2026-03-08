Iran-Israel War: ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ଖସିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:16 AM IST

Iran-Israel War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ତେହେରାନର ଏକ ତୈଳ ଡିପୋ ଉପରେ ନିଆଁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସଂଘର୍ଷକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଟିଳ।

ଇରାନର ତୈଳ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତେଲ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଭିଡିଓରେ ରାତିର ଆକାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଗନ୍ତ ଝଲସୁଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ତେହେରାନର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବେସାମରିକ ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାୟୋନିଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତରରେ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଣ କରେ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇରାନ ଏବଂ ଲେବାନନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଆକ୍ରମଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। "ଆମର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଇରାନ ଶାସନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକ୍ରମଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ," ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି। "ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବି ନାହିଁ," ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। "ଆମର ସାହସୀ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଆମେରିକାର ପାଇଲଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆମେ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଛୁ।"

ସେ ଲେବାନନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ହିଜବୋଲାକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନଚେତ୍, ଲେବାନନ୍ ପାଇଁ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। "ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି," ସେ କହିଥିଲେ। "ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ତାହା କରିବୁ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି।"

IDF ତେଲ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି
IDF ତେହେରାନରେ ଇରାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଇନ୍ଧନ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମାଣ୍ଡର ସହଯୋଗରେ, ବାୟୁସେନା ସମ୍ପ୍ରତି ତେହେରାନରେ ଅନେକ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାସନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଇରାନୀ ବାୟୁ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

ଅନେକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି
ସେନା ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ମେହରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଲେବାନନର ହିଜବୋଲ୍ଲାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନଗଦ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଟେଜରେ ଆକାଶକୁ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହା ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ରାତାରାତି ତେହେରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ରମଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 16 ଟି ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

