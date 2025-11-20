Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3010949
Zee OdishaOdisha National-International

Israel attacks: ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବୁଧବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଜା ସିଟି ଏବଂ ଖାନ ୟୁନିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:20 AM IST

Trending Photos

Israel attacks: ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Israel attacks: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବୁଧବାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଜା ସିଟି ଏବଂ ଖାନ ୟୁନିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୭୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।

ଅଲ ଜାଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ୩୯୩ଟି ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୮୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୬୭୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। CNN ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଗତ ମାସରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗାଜାରେ ଏକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବରୁ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ସିଏନଏନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୟେଲୋ ଲାଇନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗାଜାର ଇସ୍ରାଏଲୀ-ଅଧିକୃତ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏନକ୍ଲେଭରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

israel attacks
Israel attacks: ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
nitish kumar
Nitish Kumar Oath Taking: ଆଜି ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ନୀତୀଶ କୁମାର
Droupadi Murmu
President Droupadi Murmu: ଆଜିଠୁ ୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
U19 World Cup 2026 Schedule
ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ନାହାଁନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ