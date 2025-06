Israel-Iran conflict: ଇରାନର ଇସଫାହାନ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କଲା ବଡ଼ ଆଟାକ୍, IDF ଜାରି କଲା ଭିଡିଓ

Israel-Iran conflict: ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେହେରାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଇସଫାହାନ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 50 ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇରାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତଥାପି ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ।

ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସଫାହାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ୟୁରାନିୟମ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀ ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ଅପରେସନର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଇସଫାହାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାତିସାରା ସେଠାରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଆମର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଇସଫାହାନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି।"

“Overnight, we deepened the strike on the nuclear site in Isfahan and in western Iran. On the screen, you can see the site where reconversion of enriched uranium takes place. This is the stage following enrichment in the process of developing a nuclear weapon. We had already… pic.twitter.com/UbWO3M8PBV

— Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025