Israel Attack: ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣିଥରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଥିବା ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେହି ଶିବିର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ହମାସ ତାଲିମ ନେଉଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଇସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:37 AM IST

Israel Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣିଥରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଥିବା ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେହି ଶିବିର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ହମାସ ତାଲିମ ନେଉଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଶିବିରରେ ଥିବା ଏହାର ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହମାସ ଯେଉଁଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ହମାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିବ।

ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଥିବା ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ-ହିଜବୋଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେବେଠାରୁ ଲେବାନନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ହିଜବୋଲା ଏବଂ ହମାସର ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜାନୁଆରୀ ୨, ୨୦୨୪ରେ ଦକ୍ଷିଣ ବେରୁତର ଏକ ଉପନଗରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସର ଉପନେତା ସାଲେହ ଅଲ-ଆରୁରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ହମାସ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେଠାକାର ସଂଗଠନ ହାମାସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିବ।

