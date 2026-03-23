Israel-Iran-USA Conflict: ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଆମେରିକା....

Zee OdishaOdisha National-InternationalIsrael-Iran-USA Conflict: ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ଆମେରିକା....

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ୨୨ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେହେରାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅରାଜି ରହିଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୟାନରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ନେ

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:08 PM IST

Israel-Iran-USA Conflict: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ୨୨ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେହେରାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅରାଜି ରହିଛି। ତଥାପି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୟାନରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଦେଶ ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆମର ଶତ୍ରୁତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଏବଂ ସକରାତ୍ମ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ୫ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ... ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି"

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ, ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଇରାନୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ସେପଟେ ଆମେରିକା ସହ ଇରାନର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିବା କହିଛି ଇରାନ ମିଡିଆ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଦାବିକୁ ଇରାନ ମିଡିଆର ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଇରାନୀ ସଂସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ବକେର କାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ସୁବିଧା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। "ଆମ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୈଳ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏବଂ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିବ," କାଲିବାଫତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।

Priyambada Rana

