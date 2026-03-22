ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ବଡ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ !

ଆଜି ରବିବାର ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲର ତେଲ ଅଭିଭ ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
Israel Iran War: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଇରାନ ରବିବାର ଚାରୋଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ F-15 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲର ତେଲ ଅଭିଭ ସହର ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ମ୍ୟାଗେନ ଡେଭିଡ ଆଡୋମ, ରବିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛି। ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ବାଲିଷ୍ଟିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛୋଟ ବୋମାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ, ସଂଘର୍ଷର ୨୩ ତମ ଦିନରେ, ଇରାନ ଏକ ଆମେରିକୀୟ F-15 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଘଟଣାଟି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ବିମାନଟି ଇରାନର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ଦି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାଟଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ଜେରୁସାଲେମ ଦେଶକୁ ଦଶନ୍ଧି ପଛକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। କାଟ୍ଜ ଇରାନକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ, "ଆମେ ଇରାନକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଯେ ଏହା ଦଶନ୍ଧି ପଛକୁ ଫେରିଯିବ।" ଦକ୍ଷିଣ ସହର ଆରାଦରେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
Also Read- Lucky Zodiac Signs: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ରେ ୪ଟି ରାଶି ପାଇବେ ସୌଭାଗ୍ୟ!
Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର