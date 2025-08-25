Israel Attack: ୟେମେନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ

Trending Photos
Israel Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ୟେମେନର ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ୟେମେନର ରାଜଧାନୀ ସାନାରେ ଥିବା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସାନା ହୁଥି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ହୁଥି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ।
IDF ଜାରି କଲା ବୟାନ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ସେନା କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ହୁଥି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାସନର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ସାମରିକ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ହେଜାଜ ଏବଂ ଆସାର ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା।
IDF ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ହାଉଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। IDF କହିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛୁ। ସମ୍ପ୍ରତି, ହାଉଥିମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ UAV ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହାଉଥି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇରାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରେ। ଇରାନ ଏହାକୁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଲଗାତାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହା ଲାଲ ସାଗରରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଯେଉଁଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାୟ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର (87 ଲକ୍ଷ କୋଟି) ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଲ ସାଗର ଦେଇ ଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।