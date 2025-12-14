War News: ହମାସ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ

Trending Photos
War News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥର ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସର ସାମରିକ ଶାଖାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହମାସର ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡର ରାଦ ସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଦ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରି ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ ରାଏଦ ସାଦ ହମାସର ସାମରିକ ଶାଖାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେନା କହିଛି ଯେ ସାଦ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ରହିଯାଇଥିବା ଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞ ବରିଷ୍ଠ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବଂ ହମାସର ସାମରିକ ଶାଖାର ଉପମୁଖ୍ୟ ମାରୱାନ ଇସାଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।