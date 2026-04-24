Israel-Lebanon ceasefire: ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସମୟ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା

Trending Photos
Israel-Lebanon ceasefire:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୬ ଏପ୍ରିଲରେ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହା ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ୩ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବୈଠକ ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି
ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଓଭାଲ୍ ଅଫିସରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ୟେଚିଏଲ୍ ଲେଟର ଏବଂ ଲେବାନନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନାଦା ମୋୱାଦଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ, ଲେବାନନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମୋୱାଦ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ସହାୟତାରେ ଲେବାନନକୁ ପୁଣି ଥରେ ମହାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆମେରିକା ଲେବାନନକୁ ହିଜବୋଲାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକକୁ "ବହୁତ ଭଲ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲେବାନନକୁ ହିଜବୋଲାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହ କାମ କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଲେବାନନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ ଆଉନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।