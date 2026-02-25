PM Modi Visit Israel: ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ' ଦେବ ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ସମ୍ଭାବନା

Trending Photos
PM Modi Visit Israel: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍, ସଠିକ୍-ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗୋଳାବାରୁଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିକ୍ରୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ। ୨୦୨୦ ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୋଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିକ୍ରୟରେ ଭାରତର ଅଂଶ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତକୁ ୨୦.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛି
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ମୋଟ ୨୦.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛି। ଭାରତ-ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀର ଭାରତରେ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭାରତର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୁହା ବିମ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇସ୍ରାଏଲ କମ୍ପାନୀ ରାଫେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆୟରନ ବମ
ଇସ୍ରାଏଲୀ କମ୍ପାନୀ ରାଫେଲ ଆଇରନ୍ ବିମ୍ ବିକଶିତ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏହାର ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ସମ୍ପ୍ରତି ଆଇରନ୍ ବିମ୍ର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ବାହିନୀର ଇଚ୍ଛା ତାଲିକାରେ ଅଛି।
କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆୟରନ ବିମ
ଆଇରନ୍ ବିମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଜର ବିମ୍ ନିର୍ଗତ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ପରିସର 10 କିଲୋମିଟର। ଯେତେବେଳେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଶତ୍ରୁ ଡ୍ରୋନ୍, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରକେଟ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଏହି ଆଇରନ୍ ବିମ୍ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଲେଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାକୁ କେବଳ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଏକ ପୃଥକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ। ଏହାର ଓଜନ ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ଏହା ମୋବାଇଲ୍ ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର କମ୍ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ର ଏକ ଅଂଶ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ ଡୋମ ପରି ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ, ଭାରତର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।